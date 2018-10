Tchad: La première dame a reçu deux leaders d'Iyina

Nadjo Kaina, leader du mouvement Iyina, a ainsi déclaré en 2016 que la seule solution des problèmes sociaux du Tchad serait la démission du président Déby. Après avoir rencontré la première dame, son discours semble ne plus être le même : "Même si à un moment donné, nous avons demandé à Déby de démissionner, aujourd'hui, la réalité est là : il reste président. Qu'est-ce que nous allons faire? Garder notre camp? Nous radicaliser et aller vers la violence? Je crois que le fait de rencontrer la première dame, qui est la secrétaire particulière du chef de l'état, permettra sûrement de faire bouger les lignes. Ce n'est pas un mal en soi, la première dame n'est pas notre ennemie, c'est une tchadienne, une mère, une sœur. Je crois qu'elle comprend mieux le cri des enfants tchadiens."

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.