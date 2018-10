Afrique: CAN Féminine 2018 - Les Kenyanes se mettent au vert en attendant le Ghana

L'Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané ont marqué trois des quatre buts de… Plus »

"Je pense que c'est très bon pour l'équipe car elles apportent un plus d'expérience et de maturité. Opérer loin de ses bases apporte aux joueuses une ouverture sur un autre monde et pas seulement dans le domaine du football.

David Ouma a conservé le même effectif que lors des qualifications et du championnat féminin de la CECAFA en juillet dernier. Il a également inclus le trio Terry Engesha, Mary Kinuthia et Christine Nafula, qui vient de rentrer d'un séjour de trois mois en Suède.

Le sélectionneur, David Ouma, a nommé une équipe provisoire de 32 joueuses qui entameront leur préparation le lundi 29 octobre à Nairobi. Celles qui auront été définitivement retenues s'envoleront le 14 novembre à destination d'Accra et elles entreront en compétition, quatre jours plus tard contre les Zambiennes.

