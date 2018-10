Somalie: Le numéro 2 de l'Etat islamique en Somalie assassiné

L'organisation EI est vue comme un ennemi par les shebabs, qui eux ont fait allégeance à al-Qaïda. Fort de 5 000 à 10 000 hommes, le puissant groupe se concentre dans le sud et le centre du pays. Ses moyens financiers, matériels et humains sont beaucoup plus importants. Les shebabs ont d'ailleurs déjà assassiné plusieurs membres présumés de l'organisation Etat islamique.

Mahad Moalim est une figure connue. Notamment depuis février, quand les Etats-Unis l'ont placé sous sanctions internationales. Washington l'accusait d'avoir facilité le transport d'armes et de combattants entre le Yémen et le golfe d'Aden.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.