Guinée: Tentative d'assassinat d'opposant - Le pouvoir dément

Une enquête est annoncée en Guinée pour faire la lumière sur les accusations de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Celui-ci met en cause le pouvoir dans une tentative d'assassinat. Au même moment, l'opposition se fissure.

La tension n'est pas retombée en Guinée-Conakry. Au lendemain d'une tentative de manifestation de l'opposition contre le pouvoir du président Alpha Condé, des leaders de l'opposition ont encore dénoncé ce mercredi 24 octobre ce qu'ils considèrent comme une tentative d'assassinat de leur chef de file Cellou Dalein Diallo. Des échauffourées ont aussi été rapportées à Labé dans le centre de la Guinée. D'après des témoins, des militants de l'opposition protestaient contre le tir ayant touché le véhicule de Monsieur Diallo.

Alors que le procureur général de la ville de Conakry a annoncé l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les responsabilités concernant les dérapages intervenus lors de la journée de mardi, la direction régionale de la police de Conakry rejette les accusations de l'opposition.

Même réaction du gouvernement guinéen. Selon son porte-parole Boubacar Sylla, "qu'un opposant soit visé en pleine manifestation, en plein jour devant tout le monde et qu'on attente à sa vie, je ne vois pas pour quelles raisons cela serait fait ! Nous avons des enquêtes qui vont être diligentées, le président de la République a donné des instructions fermes. Le parquet s'est déjà prononcé et on va évidemment faire les investigations nécessaires."

Ras le bol dans le pays

Les tensions de ce mardi 23 octobre ont encore entraîné la mort d'un jeune Guinéen. De quoi susciter un certain agacement dans le pays.

L'ancienne leader syndicale Rabiatou Serah Diallo, qui préside le Conseil économique et social se dit convaincue que les violentes confrontations n'apporteront pas de solution.

Le Conseil économique et social, soutient-elle, "s'investit à motiver et à sensibiliser les uns et les autres pour nous faire éviter des violences dans le pays. Que ça soit de la mouvance, que ça soit de l'opposition, on s'inscrit dans cette logique pour que les gens puissent être autour de la table et avoir l'amour du prochain ! "

Fissure au sein de l'opposition

Plus le temps passe, plus les liens se desserrent au sein de l'opposition. Ce mercredi, le porte-parole de l'opposition démocratique a annoncé sa démission. Makanéra Kaké est en désaccord avec ses camarades et il ne s'en cache pas. "Je ne peux pas prendre des risques, ou même aller mourir pour qu'un monsieur soit simplement maire !" s'écrie-t-il dans une interview accordée à la DW, ajoutant que "le combat (qu'il voit) aujourd'hui, c'est un combat pour contrôler les communes. Et non pas un combat d'objectifs précis dans le cadre de l'amélioration ni des conditions de vie des Guinéens, ni du renforcement de la démocratie dans notre pays."

A l'origine de cette énième vague de contestation, l'installation des bureaux des conseils municipaux, huit mois après les élections communales. L'opposition alignée derrière Cellou Dalein Diallo dénonce des irrégularités qu'orchestrerait le pouvoir.