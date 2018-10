Afrique: Ligue des Champions - L'Espérance force son destin

L'Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané ont marqué trois des quatre buts de… Plus »

"Je suis certain que ni le Real ni le Barça n'auraient réussi à gagner ce soir dans ces conditions. C'est honteux. C'était la guerre, pas un simple match de football. Je n'en dirai pas plus".

Sortir un défenseur (Yaâkoubi), et mettre Coulibaly à l'axe figurait dans notre plan B. C'est le public qui a construit ce formidable exploit. Toute la semaine, j'ai insisté auprès des joueurs que ce sont les remplaçants qui vont décider du sort du match. Et cela a été le cas."

Pourtant, il n'était pas évident de revenir dans le match après avoir pris un but d'entrée. D'ailleurs, les buts encaissés étaient arrivés au plus mauvais moment. Il fallait préparer ce scénario.

Je crois que la remontada de ce soir est encore plus belle. Nous avons témoigné d'un formidable état d'esprit et d'une concentration totale. Nous n'avons rien lâché. Ni les joueurs, ni le staff technique n'ont jamais douté.

Bilan: de nombreux blessés parmi les agents de la sécurité, et une douzaine d'arrestations parmi les fans. D'ailleurs, le match a dû être interrompu quatre minutes à cause de ces incidents.

Toutefois, la qualification de l'Espérance pour sa septième finale de CL ne souffre aucune contestation d'autant que sa domination a été constante et qu'elle a choisi l'offensive et pris tous les risques

Comme il faut toujours un coup de pouce du destin pour accomplir ce genre de remontada, l'arbitre zambien Janny Sikazwe a invalidé à la 78' un but régulier, œuvre de l'excellent Geraldo, suite à un corner et un ballon relâché par le gardien tunisois (encore une bourde). Le but d'un possible (3-3).

