Congo-Kinshasa: Attaques de BENI - 17 PVH tuées et 347 sans aide humanitaire

Dans un rapport de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap (FENAPHACO) que coordonne Me Pindu Patrick, les attaques meurtrières perpétrées ces derniers temps à Beni par les présumés ADF n'ont pas épargné les personnes vivant avec handicap.

Dans un rapport transmis à sa coordination nationale, le Coordonnateur de la Fédération nationale des Associations des Personnes vivant avec handicap/ territoire de Beni, Modeste Bahizore Kasogi, a dressé un bilan de 17 personnes vivant avec handicap qui ont été tuées et près de 347 restées sans aide humanitaire ainsi que 47 personnes valides devenues handicapées.

L'annonce malheureuse a été faite le mardi 23 octobre dans une rencontre citoyenne entre le coordonnateur national de la Fenaphaco et les organisations des Personnes handicapées de la ville de Kinshasa. Me Patrick Pindu explique que ces PVH ont perdu la vie faute de protection et suite aux difficultés de mobilité pour fuir les atrocités.

«Près de 347 PVH n'ont pas l'aide humanitaire, n'ont pas accès à la nourriture et aux soins de santé», a-t-il indiqué avant de condamner avec véhémence ces actes de tuerie et demander au gouvernement et aux ONGs humanitaires de pouvoir accorder de l'eau et de la nourriture aux PVH.

Par rapport à la résolution 1820, les autorités congolaises doivent prendre des mesures spéciales pour cette catégorie des personnes qui sont souvent victimes des viols et toutes sortes des violences sexuelles dans les situations des conflits armés qui portent atteintes à particulièrement la femme vivant avec handicap. Car, ce sont des personnes à mobilité réduite. D'où, dans des tels genres des situations, elles sont dans les difficultés de s'échapper comme les valides. Raison pour laquelle, le gouvernement congolais doit mettre les mécanismes nécessaires pouvant décourager toutes les stratégies ou procédures des guerres qui portent atteinte à la dignité des PVH.

D'ailleurs, le Chef de l'ONU s'est également dit profondément préoccupé par les informations selon lesquelles deux agents des services de santé congolais combattant l'épidémie d'Ebola au Nord-Kivu ont été tués à Butembo, vendredi 19 octobre, lorsque des milices armées ont attaqué l'unité de l'armée congolaise en compagnie de laquelle ils se trouvaient.

Par la voix de son porte-parole adjoint, M. Guterres a appelé tous les groupes armés à cesser immédiatement leurs attaques contre les civils et à garantir l'accès humanitaire aux populations dans le besoin. Pour ce faire, le Secrétaire général « réitère en particulier son soutien aux civils dans les zones touchées à la fois par l'épidémie d'Ebola et par l'insécurité ».