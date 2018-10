Afrique de l'Ouest: Avec un mandat clair et des moyens adéquats, le maintien de la paix fonctionne

« Dans un monde, qui continue de tirer les leçons de ses erreurs et qui es toujours en proie aux conflits, il est important pour nous de nous rappeler que lorsque nous coopérons et collaborons, les progrès sont possibles », a dit M. Lacroix.

Pour lui, le fait que le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'ivoire aient pu passer du conflit à la paix et à la stabilité est un fait remarquable.

A l'heure où le maintien de la paix de l'ONU fête ses 70 ans d'existence, le Secrétaire général adjoint estime que les missions onusiennes dans le bassin du fleuve Mano apportent de précieuses leçons : « lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies nous confie des mandats clairs et réalisables et que nous disposons de soutien et de ressources adéquats, ainsi que de l'appui de nos partenaires, le maintien de la paix fonctionne, très bien même ».

Pour le patron des Casques bleus, le départ de ces derniers de la région ne signifie pas pour autant que l'ONU plie bagages et s'en va pour de bon. « La transition vers le développement a commencé, les agences des Nations Unies procurent désormais un soutien humanitaire et une aide au développement », a-t-il précisé.

En janvier 2018, George Weah a été investi Président du Libéria lors de la première alternance politique démocratique et pacifique qu'ait connu le pays depuis 70 ans. La Mission de l'ONU dans le pays a fermé ses portes quelques mois plus tard.

Le Libéria a connu deux guerres civiles en l'espace de 14 ans (1989-2003). La Sierra Leone a été dévastée par un conflit entre 1991 et 2002. La Côte d'Ivoire a été plongée dans une instabilité politique et militaire de 1999 à 2011.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.