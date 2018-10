Soudan: Mumtaz conduit la délégation soudanaise à la conférence internationale en Azerbaïdjan

Bakou, Azerbaïdjan — Le Soudan participe par une délégation de haut niveau au Forum International humanitaire de Bakou, en Azerbaïdjan, présidée par M. Hamid Mumtaz, ministre de la Gouvernance fédérale.

Dans une déclaration à l'agence soudanaise de presse à Bakou, M.Hamed Mumtaz a déclaré qu'il portait également un message du président de la République, le maréchal Omar Al-Bashir, à son frère, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, concernant les relations bilatérales et les moyens de la coopération et de développement aux niveaux de l'État et du gouvernement d'une part et le niveau des deux partis au pouvoir de l'autre part.

Le Forum se tiendra à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, les 25 et 26 octobre 2018 sous le slogan: "Formons un nouveau monde et un nouvel être humain.. Développer la créativité et de l'homme".

Il s'agit du sixième forum, qui compte 580 participants du monde entier représentant 97 pays, 24 organisations internationales et régionales en plus de 40 parlementaires de 15 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique.