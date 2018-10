Soudan: Le pays renouvelle son engagement à lutter contre la contrebande et le trafic d'êtres humains

Khartoum — L'Ambassadeur Omar Siddiq, représentant du ministre des Affaires étrangères, a réitéré dans son discours à l'occasion de la Journée des Nations Unies 73, organisée au siège du gouvernement de l'État de Khartoum , il a renouvelé l'engagement du Soudan aux principes et à la législation de l'ONU en matière de la traite des êtres humains et les crimes transfrontaliers.

Le président de l'Association soudanaise des Nations Unies, Prof. Mudasir Abdurahim a déclaré que l'association travaillait en particulier avec les institutions de l'État et les organisations de la société civile pour atteindre les objectifs de développement durable, de sécurité et de paix, les réfugiés, les rapatriés, les personnes déplacées, les femmes, les enfants et les droits de l'homme, soulignant que le Soudan accueillait plus de 2 millions de réfugiés, l'ONU et les pays donateurs faillaient soutenir le Soudan dans ce domaine et soutenir ses efforts pour parvenir à la paix et à la sécurité dans l'État du Soudan du Sud et la République du Centrafricaine.

Le Coordonnateur résident pour le développement et les affaires humanitaires des Nations Unies au Soudan a salué l'interaction des partenaires du gouvernement soudanais pour le bien-être de la population et a affirmé au nom de son équipe des Nations Unies au Soudan de prendre les mesures nécessaires pour réaliser les aspirations de la population soudanaise.