Mali: 7, 7 milliards de FCFA pour la relance du développement des régions du Nord

C'est le montant total des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée de la phase IV du programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord (PURD/RN). La cérémonie de signature s'est déroulée lundi dernier à Bamako, sous la présidence du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Hamadou Konaté.

Il s'agit des conventions entre d'une part, l'AGETIER (Agence pour la Gestion et l'Exécution des Travaux d'Infrastructure et d'Equipements Ruraux) et les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et de Taoudéni pour s'occuper des travaux et la fourniture d'équipements, et d'autre part, entre l'AGETIPE (l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi) et les régions de Gao, Kidal et Ménaka pour s'occuper de ceux de ces zones. Ces différents investissements représentent un montant total de 7,7 milliards FCFA.

Après la mise en œuvre des Phases I, II et III de 2013 à 2017 pour un coût total de plus de 49 milliards de FCFA financées sur budget national, il s'agit aujourd'hui pour le département de créer les conditions idoines pour le démarrage effectif de la Phase IV en procédant à la signature des conventions de délégation de maitrise d'ouvrage y afférentes, entre les gouverneurs de Région et les agences d'exécution du programme.

Ce programme a pour objectif de créer les conditions satisfaisantes pour l'opérationnalisation de l'administration d'État en vue d'assurer l'accès des populations aux services sociaux de base.

S'exprimant à ce sujet, le ministre Hamadou Konaté a invité les Gouverneurs de région et les directeurs généraux des agences d'exécution à faire preuve de diligence dans la mise en œuvre des termes de ces conventions.

Il s'agira pour eux de faire bon usage à travers les procédures d'urgence prévues en la matière afin de répondre dans les meilleurs délais aux attentes des populations.