Afrique: Ligues des champions UEFA - Salah et Mané régalent encore

La RD Congo recule de six rangs au classement FIFA de novembre 2018. Les Congolais, désormais 46e, pointent… Plus »

Grâce à un penalty du Français Guillaume Hoarau, les Young Boys Berne ont accroché Valence qui a perdu deux précieux points (1-1). Les Ivoiriens Roger Assalé et Sékou Sanogo étaient titulaires. Les deux joueurs ont manqué le cadre à plusieurs reprises. Un coup de tête de Sanogo a envoyé le ballon sur un poteau. Les Camerounais Nicolas Moumi et Jean-Pierre Nsamé sont entrés en jeu en seconde période. Côté valencian, le Centrafricain Geoffrey Kondogbia a quitté la pelouse à la 70e minute. Il était titulaire tout comme le défenseur franco-guinéen Mouctar Diakhaby.

Le Burkinabè Bertrand Traoré s'est illustré à Hoffenheim. A la 27e minute, l'attaquant de l'Olympique lyonnais a profité d'une erreur grossière de relance de Vogt pour ouvrir le score. Lors de cette rencontre, le Franco-Algérien Houssem Aour était titulaire. L'Hispano-Sénégalais Pape Cheikh Diop et le Franco-Malien Moussa Dembélé étaient eux sur le banc. Ils sont entrés sur le terrain en fin de rencontre. Dembélé à la 81e minute et Pape Cheikh Diop dans le temps additionnel pour remplacer Bertrand Traoré (90e+1).

Le trio africain composé par le Sénégalais Badou Ndiaye, le Marocain Younes Belhanda et le Cap-Verdien Garry Rodrigues n'a pas fait la décision face au Schalke du Marocain Hamza Mendyl et du Sénégalais Salif Sané.

Même si le Brésilien Roberto Firmino a ouvert les hostilités, c'est l'Egyptien Mohamed Salah qui a assommé le club serbe, avec un tir croisé et un pénalty. Le Sénégalais Sadio Mané a clôturé ce festival offensif. Le Comorien El Fardou Ben Nabouhane et le Ghanéen Richmond Boakye n'ont pu que constater les dégâts, dans le camp adverse.

Le Marocain Hachraf Hakimi et le Franco-Sénégalais Abdou Diallo ont vécu une belle soirée, leur partenaire coulant des Madrilènes dépassés, à l'image du Ghanéen Thomas Partey, averti à la 35e minute et remplacé à la pause.

Le Club Bruges du milieu zimbabwéen Marvelous Nakamba et de l'attaquant nigérian Emmanuel Bonaventure Dennis a fait match nul 1-1 face à l'ASM, malgré l'entrée en jeu de l'attaquant belgo-congolais Loïs Openda, celle du défenseur angolais Clinton Mata et celle du milieu sénégalais Krépin Diatta. Côté monégasque, grosse surprise : le Franco-Congolais Loïc Badiashile était titulaire dans la cage. Le jeune Franco-Malien Moussa Sylla a par ailleurs répondu aux attentes de son nouvel entraîneur, Thierry Henry, en ouvrant le score d'un tir croisé. Le Marocain Youssef Aït Bennasser a joué sa partition dans l'entrejeu, tandis que le Franco-Sénégalais Sofiane Diop et l'Ivoirien Jean-Eudes Aholou ont intégré la partie en deuxième période.

