Cameroun: Crise en zone anglophone - Le Nigeria sécurise sa frontière

« En plus de l'envoi de troupes, l'opération va permettre de construire des bases militaires et d'observation le long de ces routes pour qu'il y ait une solution permanente à ce problème sécuritaire, poursuit Chritian Ita. Si on ferme nos frontières qu'est ce qu'il adviendra de tous ces Camerounais qui ne sont pas des combattants ? Ils fuient la crise pour sauver leur vie. On ne peut pas fermer cette frontière ».

L'opération militaire lancée ce mardi, doit durer un mois. Plus de 800 hommes ont été déployés dans l'Etat de Cross River. Une grande majorité de militaires ainsi que des agents des services de l'immigration et des renseignements.

Au Nigeria, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour à la frontière avec le Cameroun. Essentiellement dans l'Etat de Cross River, à l'extrême sud-est du pays. Ce mardi 23 octobre, une opération militaire a été lancée. Appelée «Le Sourire du Crocodile III», elle doit durer un mois et vise à lutter contre le trafic d'armes et le recrutement de mercenaires par les indépendantistes camerounais.

