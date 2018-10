Afrique: Africa Cybersecurity Conférence - L'édition 2018 ouvre le débat sur les grands défis de la cybersécurité

La RD Congo recule de six rangs au classement FIFA de novembre 2018. Les Congolais, désormais 46e, pointent… Plus »

L'édition 2018 de l'Africa Csc se poursuit les 25 et 26 octobre. Ce jeudi 25 octobre 2018, l'Africa Cybersecurity conférence accueille, le ministre de l'Économie numérique et de la Poste Claude Isaac DE, parrain de ces assises. Il aura à ses côtés homologues du Bénin et de la Guinée.

«L'Africa Csc est une illustration de notre pouvoir collectif de protection, de défense et de développement de la richesse et de la valeur économique de l'ère numérique », dira M. Coulibaly.

Dans son discours d'ouverture, le président de l'Africa Csc a indiqué qu'il est vital pour l'Afrique d'avoir un cyberespace résilient afin de réaliser son potentiel économique. A l'en croire, la révolution numérique ne concerne plus uniquement la connectivité et l'accès.

Il ressort des échanges que la transformation digitale ne se fera pas sans confiance. Et qu'elle constitue maintenant un gage pour les Etats, les entreprises et les citoyens. En effet, ils ont fait savoir que la transformation digitale en Afrique étant devenue inévitable.

