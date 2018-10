Congo-Kinshasa/Egypte: Coupe de la CAF - vainqueur 4-0, l'AS Vita Club en finale

Porté par un doublé d'Emomo, Vita Club a étrillé Al Masry 4-0 ce mercredi en demi-finale retour de la Coupe de la CAF pour s'emparer du premier billet pour la finale. C'est pour la quatrième fois de son histoire que l'As V. Club de Kinshasa va jouer la finale de la coupe de la confédération.

On connaît le premier qualifié pour la finale de la Coupe de la CAF ! Malgré un score piège en Egypte à l'aller (0-0), Vita Club n'a pas tremblé au retour, en disposant 4-0 d'Al Masry ce mercredi en demi-finale devant un stade des Martyrs de Kinshasa en folie. Les hommes de Florent Ibenge ont très vite pris les devants. Trouvé sur un corner de Muloko, Emomo s'imposait dans les airs d'entrée pour ouvrir le score de la tête (1-0, 6e).

Menés, les visiteurs réagissaient et pensaient même égaliser mais leur but était logiquement refusé pour une faute sur Lukong. V. Club en profitait pour repartir de l'avant et après une occasion gâchée par Muloko qui butait sur le portier adverse, Emomo bénéficiait d'une remise en retrait de Ngoma pour signer le but du break d'une magnifique reprise (2-0, 38e). Le stade chavirait dans une ambiance indescriptible !

La tension est montée...

Au retour des vestiaires, les Congolais subissaient clairement et il fallait un sauvetage de Bompunga, qui suppléait son gardien sur sa ligne, pour empêcher la réduction du score. Beaucoup plus réalistes, les Dauphins Noirs se mettaient finalement à l'abri grâce à l'inévitable Makusu, lancé sur une superbe louche dans le dos de la défense et qui effaçait le portier adverse avec réussite (3-0, 75e).

Après déjà plusieurs montées de tension, les esprits s'échauffaient suite à ce but que les hommes d'Hossam Hassan estimaient complètement à tort entaché d'un hors-jeu. Après avoir menacé de quitter le terrain, les Egyptiens revenaient à de meilleures intentions et ce match pouvait aller à son terme sans frayeur pour les locaux (malgré une barre de Koffi), Mukoko ajoutant même un 4e but dans le temps additionnel (90e+4) !

En finale, les Congolais affronteront le vainqueur de Raja Casablanca-Enyimba (1-0 à l'aller). Le match aller aura lieu entre le 23 et le 25 novembre et le match retour entre le 30 novembre et le 2 décembre.