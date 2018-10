Mali: Convention de Financement - 400 millions FCFA pour appuyer les commerçants détaillants

Pour y faire face, le ministère du Commerce et de la Concurrence en partenariat avec la Banque Malienne de Solidarité, le Fonds Auto Renouvelable pour l'Emploi et la Fédération nationale des Centres de Gestion Agréés du Mali a négocié la convention de financement. D'un montant de 400 millions FCFA, ce financement rentre dans le cadre du Projet de Formalisation des Acteurs du Commerce de détail (PROFAC).

Tout comme les promoteurs des petites et moyennes entreprises, nombre de commerçants détaillants sont confrontés à l'accès au financement de leurs activités au Mali. Ce, en dépit des efforts consentis en matière de financement depuis plus de 15 ans dans notre pays par les autorités en charge du commerce de détail.

La signature de la convention de financement s'est déroulée ce lundi soir à Bamako. A cette occasion, le ministre du Commerce et de la Concurrence et ses partenaires se sont engagés à rendre formel le commerce de détail au Mali.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.