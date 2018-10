Angola/Zambie: Afro-coupes - Le Primeiro d'Agosto proteste et veut la répétition du match

Le point culminant était l'annulation d'un but, du défenseur Bobó, en prétendant avoir poussé le gardien adverse, alors que les images montrent un jeu propre. Ce but, mal annulé, changerait le cours des choses, car le résultat serait de 3-3, alors qu'ils étaient presque à 80 minutes.

De cette façon, le pire était la succession de prises de décisions incongrues, dans lesquelles il était clairement démontré qu'il fallait favoriser les Tunisiens, laissant étonné et peu susceptible de changer le cours des événements pour les joueurs et l'équipe technique de Primeiro d'Agosto.

Outre les décisions controversées du juge, selon le président du Primeiro d'Agosto, plusieurs situations inhabituelles ont été créées, à la fois par les supporters et même par la direction du club tunisien, qui, en plus de porter atteinte à l'intégrité physique des athlètes et des dirigeants angolais, ont influencé directement dans le résultat final.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.