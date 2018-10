Non à un report de l'élection présidentielle du 7 novembre. C'est la position de la… Plus »

Vie quotidienne. Ces constructions sont d'une importance vitale pour cette région, du fait qu'elles vont booster l'économie du pays en général et ce Faritra en particulier. Sans parler des autres réalisations dans cette région qui touchent de près la vie quotidienne de la population. A l'instar de ces différents déplacements à travers le pays, dans le cadre sa campagne électorale, le candidat n°12 n'a pas manqué d'expliquer les tenants et aboutissants de sa «vision Fisandratana » aux habitants de Mahabo. Un programme qui n'a pas laissé de marbre l'assistance.

La clé. Il en est ainsi de la construction de barrages sur la rivière Dabaraha afin d'irriguer davantage de surfaces cultivables. « Les négociations avec les bailleurs de fonds sont en cours et nous disposerons d'ici peu du budget pour ce faire. Vous détenez la clé du développement de votre Région. Il vous suffira d'ouvrir la voie vers l'émergence en votant le 7 novembre prochain pour le candidat que vous estimez à même de poursuivre les actions de développement déjà entamées dans vos localités », a déclaré le candidat Hery Rajaonarimampianina à la population de Mahabo et de toute la région de Menabe.

