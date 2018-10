Ile Maurice: Assemblée régionale - Polémique autour de 19 ralentisseurs au coût de Rs 2,8 M

Selon l'adjoint au chef commissaire, ces structures ont pour objectif de réduire les accidents de la route et non punir les automobilistes. Mais ce qui a, de nouveau, attiré l'attention des membres de la minorité parlementaire, c'est le coût, jugé exorbitant, de l'installation de ces ralentisseurs. Dix-neuf de ces trente-sept ralentisseurs ont coûté, chacun, la somme de Rs 146 000. Ce qui fait un total de Rs 2 774 000.

Autre sujet brûlant : la limitation de vitesse sur les routes à 35 km/h dans le centre-ville et 50 km/h ailleurs. Selon la minorité, cette réglementation n'est pas justifiée, d'autant qu'au vu de la topographie de l'île, il est difficile de rouler vite. Qui plus est, trente-sept ralentisseurs ont été installés à travers l'île.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.