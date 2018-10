Ile Maurice: À Trianon, lancement d'un Street Dance Battle ce mercredi

Lors de cette compétition qui comprend plusieurs catégories, notamment le breakdance, le hip-hop, l'Afrodance et la chorégraphie, des sélections se feront à travers l'île. Celles-ci débutent ce samedi 27 octobre au Caudan Waterfront. Le 3 novembre au Vieux-Moulin, à Rose-Belle, le 10 novembre au Super U de Flacq, le 17 novembre à la municipalité de Curepipe, le 18 novembre à Grand-Baie La Croisette, le 24 novembre à Cascavelle, le 1er décembre au centre commercial de Kendra, à St-Pierre et le 8 décembre au supermarché Dream Price de Souillac.

Vous aimez danser ? Vous savez danser ? C'est l'occasion pour vous les Mauriciens, âgés entre 12 et 35 ans, de vous inscrire à un Street Dance Battle - 2018 dont le lancement a été fait ce mercredi 24 octobre. L'évènement s'est tenu au Trianon Shopping Park en présence du ministre de la Jeunesse et des sports, Stephan Toussaint.

