Ile Maurice: Agression d'Avinash Rughoonuth - Un suspect en liberté conditionnelle arrêté

Or, Avinash Rughoonuth nie les faits. Il n'empêche que lors d'une parade d'identification, il a été positivement identifié par la victime. Il a été traduit devant la justice ce mercredi 24 octobre. L'opération a été menée par le caporal Jeewon, le limier Hullodhur de l'Anti-Robbery Squad Southern et la Criminal Investigation Division de Souillac sous la supervision de l'assistant commissaire de police Pedre. L'enquête est menée par le sergent Figaro.

Il est, cette fois-ci, soupçonné d'être impliqué dans l'agression sanglante d'Avinash Rughoonuth, un habitant de Riambel. Cet employé du Crocodile Park avait été attaqué par trois individus dans sa localité alors qu'il rentrait chez lui et dépouillé d'une somme de Rs 700. Arrêtés vendredi 28 septembre, Selvanee Philibert et Jean Nicolas Denis sont passés aux aveux.

Le suspect est en liberté conditionnelle pour vol avec violence sur une famille allemande. Il avait attaqué et dépouillé ces touristes, qui visitaient Rochester Falls, le 30 août. Le butin, dont la valeur est estimée à Rs 205 000, était composé d'appareils photos, cartes de crédit et téléphones. Jean Pascal Nicolas avait avoué sa participation au vol.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.