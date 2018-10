Ile Maurice: Ramgoolam - «Mo pa lé enn PM tout long lavi, mé bisin koriz inzistis»

Navin Ramgoolam a profité de l'occasion pour faire l'éloge de son parti et des facilités dont il a fait bénéficier le pays. «Nou éna enn lot vision. Bizin kass sa system la, bizin éna enn rupture é mo déterminé ki pou éna. Nou bisin get nation morisien, enn pei sé enn nasion, enn destin. Séki ou bisin sé PTr o pouvwar. Sé ou lavénir ki nou pé kozé.»

«Nou bann dimounn ki éna laflam dan léker. Dan lavi nou bisin éna... » Propos du leader du Parti travailliste (PTr) ce mercredi 24 octobre. Navin Ramgoolam intervenait lors d'un dîner avec les membres et activistes rouges cet après-midi. Lors de son discours, il s'est attardé sur les principes à adopter dans la vie. «Dan nou parti pa bisin yes man. Prinsip ki important... »

