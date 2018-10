Ile Maurice: Réunion nocturne à St-Pierre - «Ce n'était pas la maison de Peroomal Veeren», insiste Me Hussenee

Salim Mohamed a confirmé que le sac noir que l'avocat avait placé dans le coffre de la voiture, ce soir-là, contenait plusieurs millions de roupies et non des pamphlets comme l'avait affirmé Raouf Gulbul. «Zamé mo finn trouv sa kantité kas-la dan mo lavi», aurait-il indiqué à Samad Golamaully au lendemain du 24 novembre 2014.

Me Noor Hussenee a expliqué que ce soir-là, il ne voyageait pas avec Raouf Gulbul, Samad Golamaully, Ashley Hurhangee et Athon Murday. «Raouf Gulbul devait rejoindre l'avocat Mamad Bocus sur une station-service à St-Pierre. Nous les avons attendus dans nos voitures respectives.»

