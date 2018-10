Guinée: Attention au retour des vieux démons

En Guinée, il est devenu une tradition, depuis l'élection du président Alpha Condé en 2010, que chaque élection enregistre son lot de contestations et de violences, avec à la clé, des victimes et une crise interminable.

Il reste à craindre que le pays de Sékou Touré, qui vient récemment de fêter ses 60 ans d'accession à l'indépendance, ne retombe dans les répétitives crises postélectorales comme la présidentielle de 2015 qui a fait plus de 10 morts à Conakry et à l'intérieur du pays.

La manifestation de mardi peut faire voler en éclat l'accord entre les deux parties, l'opposition accusant le pouvoir du chef de l'Etat, Alpha Condé et la mouvance présidentielle de «corruption et d'achat de conscience» pour détourner ses conseillers.

Alors que mouvance et opposition avaient signé un accord sur une gestion consensuelle des communes litigieuses, il y a fort à parier que la mort de l'adolescent, les courses poursuites et les arrestations de manifestants, attisent le feu.

A voir de près la tension et l'échauffement des esprits de part et d'autre, la situation risque de se dégrader progressivement entre l'opposition et le pouvoir.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.