Algérie: CHU d'Oran - Plus de 600 interventions d'ablation de tumeurs cancéreuses en trois mois

Les responsables du secteur sanitaire de la wilaya misent sur l'ouverture de ce centre qui atténuera de la charge sur le CAC de Misserghine et des services hospitaliers spécialisés en radiologie et en chimiothérapie qui connaissent une forte tension.

Ce centre sera doté en matériel médical sophistiqué et disposera de deux accélérateurs nucléaires de haute technologie en matière de diagnostic de la tumeur et son ablation sans toucher aux tissus sains et zones non infectées, a-t-on indiqué.

