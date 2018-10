Algérie: L'Algérie, un État social par excellence

- Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé, mercredi, que l'Algérie était "un Etat social par excellence", comme l'illustrent les transferts sociaux prévus par la loi de finances 2019, et s'élevant à 1.763 Mds Da, soit 21% du budget global de l'Etat.

Intervenant lors des travaux du 3ème Congrès de la Fédération nationale des travailleurs de la Sécurité sociale (FNTSS) affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), M. Zemali a indiqué que "le système national de sécurité sociale est fondé sur la solidarité entre les membres de la même génération et entre les générations et fonctionne suivant un mécanisme de distribution et de partage de charges" ajoutant qu'il "couvre également toutes les branches prévues dans les conventions internationales y afférents".

Le système de sécurité sociale garantit actuellement "une large couverture sociale au profit de plus de 39 millions de citoyens, et d'autres catégories, à savoir, les personnes démunies et aux besoins spécifiques et ce grâce à la contribution de l'Etat ce qui permet à plus 3,2 personnes de bénéficier de la retraite", a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, le ministre a appelé à "maintenir le cap et à multiplier les efforts afin de renforcer le système de sécurité sociale et faire face aux défis", soulignant, dans ce sens, que le système national de sécurité sociale et de retraite "connaît des difficultés financières liées, a-t-il dit, à plusieurs facteurs socioéconomiques, démographiques et normatifs résultant notamment de la générosité même de ce système".

Pour M. Zemali, "le déséquilibre financier du système national de la sécurité sociale est dû au déficit important et croissant de la branche retraite, laquelle n'a de cesse focalisé toute l'attention du Gouvernement qui a soumis ce dossier sensible au débat dans le cadre de la Tripartite".

Plaidant pour "des mesures, des dispositions et des efforts en vue de rationaliser les dépenses et élargir et diversifier l'assiette des cotisations tout en veillant à une amélioration des prestations", le ministre a mis l'accent sur l'importance du dialogue social comme solution démocratique optimale pour réussir l'équation du développement et de la justice sociale".

Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a mis en avant "la nécessité de promouvoir le dialogue social, qui a de tout temps figuré parmi les priorités du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika".

Affirmant que "l'actiin syndicale est un droit garanti par la Loi", Mme Eddalia a exhorté les syndicats à "s'armer des lois qui protègent et consacrent le droit du travailleur".

De son côté, le Secrétaire général de la Centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd a évoqué "l'importance du dialogue social et de la solidarité entre les travailleurs dans la concrétisation de la stabilité", appelant les travailleurs à "dépasser les difficultés et à adopter le dialogue pour le traitement des différentes questions posées".

Rappelant les acquis obtenus par les travailleurs et les retraités grâce à la politique judicieuse du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika", il a précisé que la soutien de l'UGTA au Président de la République "est basé sur des réalités concrètes pour la préservation de la paix et de la stabilité sociale".