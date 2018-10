Algérie: "Nette amélioration de la fourniture de l'énergie électrique en Algérie"

La stratégie de développement du groupe Sonelgaz, l'amélioration de la qualité de service et la formation continue des cadres, des techniciens et agents du groupe, ont été parmi les thèmes débattus au cours de cette rencontre.

"L'Algérie produit actuellement 18.000 MGW d'électricité et couvre l'ensemble de la demande nationale", a ajouté le PDG de Sonelgaz, rappelant que l'objectif du groupe qu'il dirige est d'accroître cette production à 20.000 MGW et d'en exporter vers les pays voisins.

"Notre objectif à court terme est d'améliorer la qualité de services et de renforcer le réseau de distribution pour satisfaire la demande croissante dans les différentes wilayas du pays, dans divers secteurs à l'instar des secteurs industriel et agricole", a-t-il encore détaillé.

M. Akrab a dans ce contexte, souligné que plus de 300 nouveaux postes de transformation électrique ont été installés au titre de ces programmes dans l'ensemble des régions du pays entre 2015 et 2017, attestant que ces équipements ont contribué à porter le taux de couverture en cette énergie à l'échelle nationale à 99 %.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.