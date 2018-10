Algérie: Une course vendredi à Ben Aknoun (Alger) pour la sensibilisation au cancer du sein

Alger — Près de 200 participants sont attendus vendredi prochain pour participer à une course au niveau du parc zoologique de Ben Aknoun à l'occasion de la célébration du mois international "Octobre rose" pour la lutte contre le cancer du sein en vue de sensibiliser toute les franges de la société à l'importance du dépistage précoce, a affirmé mercredi, Mme Samia Gasmi, présidente de l'association initiatrice "Nour Doha" (Lumière du jour).

Organisée en collaboration avec la Sûreté de la wilaya d'Alger, cette course de 4 km est prévue vendredi 26 octobre à 9h00 à partir du village africain au parc zoologique de Ben Aknoun (Ouest d'Alger), avec la participation de femmes et d'hommes policiers, médecins, activistes de la société civile et parentes de malades, a fait savoir Mme. Gasmi.

Outre l'encouragement des femmes à effectuer le dépistage précoce, cette manifestation sportive de proximité, vise, selon les organisateurs, à informer davantage les femmes sur la prévention contre le cancer du sein et à mettre l'accent sur "le volet solidarité" avec les personnes atteintes de cette maladie dans le but de leur faciliter la prise en charge tant à Alger que sur tout le territoire national.

Mettant en avant l'impératif d'impliquer la société dans ce genre de manifestations, la présidente de Nour Doha a qualifié cette course "d'opportunité de souligner l'importance de la pratique sportive chez les femmes en vue de réduire les risques d'atteinte du cancer du sein".

S'agissant de la participation de représentantes de la Sûreté de wilaya d'Alger, Mme Gasmi a précisé que la présence de l'élément féminin témoigne "de la coopération permanente entre l'association et la Sûreté nationale", rappelant que les femmes affiliées à ce corps sécuritaire ont bénéficié d'une journée de sensibilisation organisée par les services sanitaires relevant de la Sûreté de wilaya en coordination avec l'association et ce afin de partager l'expérience sur le terrain dans ce domaine.

Elle a affirmé, par ailleurs, que l'association "Nour Doha" s'attèlera, lors des prochaines semaines et jusqu'à la fin de l'année, à l'élaboration d'un programme de sensibilisation et de prévention contre les différentes pathologies cancéreuses et à l'organisation de séances de consultations gratuites au profit de citoyens des zones reculées et éloignées dans le sud du pays et ce avec la participation de médecins spécialistes.