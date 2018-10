Maroc: L'IPC repart en hausse en septembre après deux mois de baisse

L'indicateur d'inflation sous-jacente en hausse de 0,4% sur un mois et de 0,3% sur une année

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse au cours du mois de septembre, après deux mois de baisse successives enregistrées en août et juillet derniers, tandis que l'indicateur d'inflation sous-jacente a enregistré une hausse de 0,4% sur un mois et de 0,3% sur une année.

Selon les chiffres publiés récemment par le Haut-commissariat au plan (HCP), l'IPC du mois dernier a connu une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent.

« Cette variation est le résultat de la hausse de 0,5% de l'indice des produits non alimentaires et de la baisse de 0,2% de l'indice des produits alimentaires. L'indicateur d'inflation sous-jacente en hausse de 0,4% sur un mois et de 0,3% sur une année », a expliqué le Haut-commissariat.

Pour rappel, l'Indice des prix à la consommation avait enregistré des baisses au cours des mois d'août et de juillet respectivement de l'ordre de 0,1% et 0,9%.

Le recul des prix du mois dernier résultait de la baisse de 0,2% de l'indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l'indice des produits non alimentaires. Alors que celui du mois de juillet était attribué à la baisse de 2,2% de l'indice des produits alimentaires et de 0,1% de l'indice des produits non alimentaires.

Dans sa note d'information relative à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2018, le HCP a relevé que les baisses des produits alimentaires observées entre août et septembre 2018 ont concerné principalement les «légumes» (2,0%), le « lait, fromage et œufs » (1,2%) et les « viandes » (1,1%).

De même source, le Haut-commissariat a, en revanche, noté que les prix ont augmenté de 3,5% pour les « fruits » et de 0,3% pour les « poissons et fruits de mer ».

Selon les mêmes chiffres, la hausse des prix a également été observée au niveau de certains produits non alimentaires, citant principalement les prix de l'« enseignement » qui ont progressé de 3,4%.

En août dernier, les baisses des produits alimentaires observées entre juillet et août 2018 avaient concerné principalement les «légumes» (4,8%), le « lait, fromage et œufs » (0,5%), le « café, thé et cacao » et les « huiles et graisses » (0,1%). En revanche, les prix avaient augmenté de 1,5% pour les « fruits », de 1,2% pour les « viandes » et de 1,1% pour les « poissons et fruits de mer ».

Dans sa récente note, le Haut-commissariat a fait état aussi de hausses importantes de l'IPC enregistrées à Casablanca (0,8%), Fès (0,7%), Meknès (0,6%), Tétouan (0,5%) et Agadir et Kénitra (0,4%), notant en revanche que « des baisses ont été enregistrées à Al-Hoceima (2,5%), Safi (1,1%), Guelmim (0,8%), Oujda (0,7%) et Dakhla (0,4%) ».

Soulignons que dans sa note précédente, le Haut-commissariat avaient relevé des baisses les plus importantes de l'IPC à Tanger (0,6%), Meknès (0,5%, Tétouan (0,4%), Rabat (0,3%) et Fès et Settat (0,2%). En revanche, il avait noté des hausses à Al-Hoceima (2,0%), Safi (1,2%) et à Laâyoune, Guelmim et Dakhla (0,7%).

Comparé au même mois de l'année précédente, le HCP a indique que l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,1% au cours du mois de septembre 2018.

Cette évolution est attribuée à la hausse de l'indice des produits non alimentaires de 2,1% et à la baisse de celui des produits alimentaires de 0,6%, a expliqué le HCP.

Quant aux produits non alimentaires, les données analysées par le Haut-commissariat font apparaître que les variations sont allées d'une baisse de 0,3% dans la «communication» à une hausse de 6,3% dans les « biens et services divers ».

Le Haut-commissariat a estimé, dans ces conditions, que « l'indicateur d'inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatils et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de septembre 2018 une hausse de 0,4% par rapport au mois d'août 2018 et une hausse de 0,3% par rapport au mois de septembre 2017 ».