Ile Maurice: Coffres-forts de Ramgoolam - Le DPP sera-t-il partie prenante ?

Me Gavin Glover, Senior Counsel, qui représente Navin Ramgoolam, estime, au contraire, que la présence du DPP est importante dans la mesure où c'est lui qui a initié un procès au pénal contre son client devant la cour intermédiaire. Selon Me Glover, le DPP a un intérêt dans cette affaire. Il a fait un historique de ce procès, actuellement devant la cour intermédiaire. Si la cour décide de maintenir le DPP comme partie prenante, aucun préjudice ne lui sera causé.

Me Armoogum indique que l'ex-Premier ministre conteste les mandats de perquisition émis contre lui par des magistrats et l'illégalité des actions de la police. La présence du DPP n'est pas nécessaire pour ce procès, a-t-il conclu, arguant que la plainte de Navin Ramgoolam est mal conçue.

La Master and Registrar de la Cour suprême, Me Renuka Devi Daby, qui a entendu la motion de Navin Ramgoolam hier,mardi 23 octobre, a mis sa décision en délibéré. L'ancien Premier ministre poursuit l'État et les enquêteurs devant la Cour suprême et leur réclame une roupie symbolique.

Bras de fer entre l'ex-Premier ministre et le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, dans l'affaire des coffres-forts. Navin Ramgoolam veut que le DPP soit partie prenante alors que ce dernier ne veut pas y être mêlé.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.