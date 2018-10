Cote d'Ivoire: 10 000 fidèles attendus à la Wazifa 2018

Pour Ali Bamba, la 6ème édition sera mise à profit pour prier pour l'unité, la cohésion et la solidarité entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Soulignons que la Tijaniyya ou Tariqa Tijaniyya est une confrérie Soufie fondée par Ahmed Tijani en 1782.

Nous attendons des délégations du Mali, du Sénégal et de l'Europe ». Selon le conférencier, le thème " l'unité entre les Tijanis", choisi cette année, vise à rassembler tous les musulmans et surtout tous ceux qui se réclament de la pensée de Sidy Ahmed Tijani.

Dans son intervention, le président du CNCA, également président du comité d'organisation a affirmé que La Wazifa nationale 2018 se tiendra les samedi 10 et dimanche 11 novembre prochain sous la bénédiction et le leadership, dit-il, du Khalif général de la Tijanyya El Hadj Moustapha Somta.

