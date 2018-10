Cote d'Ivoire: Rififi post-électoral dans la région du Guémon

Célestin Serey Doh accuse son adversaire, avec la complicité du responsable départemental de la CEI, un certain Bernard Tro, d'avoir fait disparaître le procès-verbal papier de Guézon et d'en avoir fabriqué un autre, favorable à Evariste Méambly.

Depuis plusieurs jours, les noms d'oiseaux fusent de part et d'autres. En cause les résultats d'un village, Guézon, dans le département de Facobly (région du Guémon) où 11 bureaux de vote litigieux, et pour quelques dizaines de voix, font basculer le scrutin dans un sens ou dans l'autre.

Aujourd'hui pourtant, les deux candidats arrivés en tête et qui revendiquent chacun la victoire demandent l'annulation de cette décision de la CEI et la proclamation des résultats.

