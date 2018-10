Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Fin du colloque international sur les œuvres de paix du président Félix Houphouët-Boigny

Ainsi, à l'issue du diagnostic des obstacles à la paix, le colloque a formulé les recommandations suivantes : Entre autres, privilégier le dialogue dans la résolution de tout différend en Côte d'Ivoire ; promouvoir la justice sociale ; faire de la préservation de la paix sociale, la priorité de toute action politique ; sensibiliser et éduquer les populations à la culture de la paix... .etc.

Selon eux, l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny prend tout son sens aujourd'hui, 25 ans après sa disparition. Dans le contexte politique actuel en Côte d'Ivoire, marqué par la résurgence des tensions politiques et des discours de division ethnique que l'on croyait révolus après l'épisode de la crise postélectorale de 2011, « les idéaux de paix de Félix Houphouët-Boigny sont plus que jamais d'actualité ».

Ce colloque a porté sur le thème : « L'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny ». Au terme de ces assisses, les participants(115), dont 23 venus notamment du Benin, du Burkina-Faso, du Cameroun, du Ghana, du Kenya, du Mali, du Nigéria, du Sénégal, du Togo et de la France ainsi que des institutions universitaires et différentes organisations ont relevé que la thématique de ce colloque revêt une tonalité particulière au moment où la Côte d'Ivoire vit les lendemains des élections municipales et régionales couplées du 13 octobre 2018, marquées par la résurgence des scènes de violence dans certaines localités.

