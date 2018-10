Cote d'Ivoire: La fonction publique burkinabè à l'école ivoirienne

J'exprime toutes nos gratitudes à l'endroit de mon homologue, Oka Séraphin, qui nous a permis d'avoir une échange suffisamment large et approfondie sur les préoccupations et sur les centres d'intérêts qui nous ont vraiment permis de nous inspirer de l'expérience assez riche de la fonction publique Ivoirienne », a dit pour sa part, le chef de la délégation Burkinabè .

Durant 3 heures, Oka Séraphin, assisté de ses proches collaborateurs, a présenté la plateforme du Système Intégré de Gestion des Agents et Fonctionnaires de l'État (SIGFAE) et le système de numérisation des archives de la fonction publique. Pour lui le succès de la fonction publique de la Côte d'Ivoire repose sur la gestion de sa ressource humaine, et en la matière la dématérialisation y est, selon lui, pour beaucoup de choses.

