Cote d'Ivoire: Teety à la conquête des mélomanes ivoiriens

« Au Masa 2018, j'ai eu l'honneur de bénéficier de la chaleur du public ivoirien. Par ce single, je veux les inviter à me découvrir davantage et m'adopter.

Dans la thématique, Teety relate une rupture sentimentale difficile dont le coupable se nomme Money. Dans cette chanson interprétée en français et en anglais, la nouvelle coqueluche de la musique camerounaise laisse transparaître ses capacités vocales à la fois suaves et chaudes qui rythment merveilleusement bien sur un savant mélange de RNB, Afro-trap et Ragga-soul, conjugué à la sauce Naïja.

Elle quitte le groupe en 2010 pour se lancer dans une carrière solo et compte aujourd'hui plusieurs singles. En Côte d'Ivoire, on découvre Teety Tezano après sa récente performance live très appréciée au Masa 2018. Aujourd'hui, elle veut s'imposer aux mélomanes ivoiriens avec un nouveau single intitulé "Moni Money".

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.