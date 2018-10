Maroc: Participation massive à la Coupe d'Afrique de triathlon à Agadir

Des triathlètes représentant 21 pays seront engagés, le 3 novembre prochain, dans la 8ème édition d'"Agadir Morocco Triathlon" comptant pour le circuit de la "Coupe d'Afrique ATU".

L'Association marocaine Sport et Culture, qui organise cet événement, indique que les points seront comptés en double pour la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 lors de cet unique triathlon olympique du Royaume, ce qui explique la participation record de triathlètes représentant 21 pays, à savoir l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Turquie, la Hongrie, l'Ile Maurice, la Syrie, les USA, la France, la Hongrie, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, la Slovaquie, la République Tchèque, la Slovénie, la Géorgie, la Lituanie et le Maroc, précise-t-on dans un communiqué diffusé mardi.

Les participants essayeront de boucler les 1.500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied dans les premières positions afin de grappiller des points pour améliorer leur classement au niveau international établi par la Fédération internationale de triathlon (ITU).

Côté marocain, le vice-champion d'Afrique, Mehdi Essadiq et ses compatriotes Amine Farih, vice-champion arabe, Nabil Kouzkouz et Mohamed Nemsi, auront fort à faire dans la catégorie "Elite" puisqu'ils auront des adversaires costauds, notamment de pays européens tels que la France, l'Espagne, le Portugal, la Slovénie et la Grande-Bretagne, relève le communiqué.

La ville d'Agadir dispose de tous les atouts pour accueillir un triathlon de niveau international, et ce grâce à la capacité d'accompagnement technique et logistique du comité organisateur de cette manifestation, au dynamisme et à l'efficacité des associations bénévoles, sans oublier son climat exceptionnel.

Selon le comité d'organisation, quelque 600 triathlètes élites et amateurs (groupes d'âge) venus des quatre coins du monde seront réunis autour de cette belle discipline olympique qui a connu un incroyable essor au Maroc au cours des dernières années et a enregistré en si peu de temps des résultats très satisfaisants lors des compétitions régionales, continentales et internationales.

L'édition 2018 comportera également une compétition pour les enfants en vue d'initier les jeunes triathlètes marocains à la pratique du triathlon avec des normes internationales.

La 7ème édition du triathlon international d'Agadir, qui s'est disputée le 4 novembre 2017, a été remportée par le Russe Vladimir Turbayevskiy et la Suédoise Amanda Bohlin. Cette compétition est organisée par l'Association marocaine Sport et Culture sous l'égide de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) et la Confédération africaine de triathlon (ATU) en partenariat avec le Conseil régional du tourisme d'Agadir-Souss- Massa et avec le soutien de la wilaya de la région, la commune urbaine d'Agadir, à l'occasion du 43ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.