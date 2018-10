Maroc: Soutien financier pour des coopératives de jeunes porteurs de projets dans la région de l'Oriental

Des conventions de partenariat pour le soutien de jeunes porteurs de projets dans la région de l'Oriental, constitués en coopératives, ont été signées récemment pour une enveloppe globale de 10 millions de dirhams.

Ces conventions ont été signées, lors d'une cérémonie tenue au siège du Conseil de la région de l'Oriental, par le président du Conseil, Abdenbi Bioui, le wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai et les gouverneurs des différentes provinces de la région, ainsi que les représentants des coopératives bénéficiaires.

Au total, 26 coopératives de jeunes, réparties sur l'ensemble des provinces de la région de l'Oriental, ont été retenues dans le cadre de cette initiative, rapporte la MAP.

Elles s'activent principalement dans le domaine de l'économie numérique, développant des projets innovants qui visent la création de plus de 300 postes d'emploi.

Intervenant à cette occasion, M. Bioui a souligné que le Conseil de la région de l'Oriental place les jeunes au centre de ses priorités et ne ménage aucun effort pour leur accorder le soutien nécessaire et les encourager à créer des coopératives et des entreprises, et partant, créer des postes d'emploi.

«Les projets soumis par les jeunes sont impressionnants dans la mesure où ils ne sont pas traditionnels, mais des projets modernes et en phase avec les mutations opérées dans les différents domaines», a-t-il fait remarquer.

Selon lui, un suivi de ces projets sera assuré par l'Observatoire régional de la formation et la Maison de l'économie sociale et solidaire, ainsi que par le wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, et les gouverneurs des différentes provinces de la région.

Intervenant par la même occasion, Mouad El Jamai a mis l'accent sur l'importance des coopératives plus particulièrement en matière de création d'emplois, ajoutant que les potentialités dont jouit la région de l'Oriental et sa position géographique sont de nature à favoriser la réussite et le développement des coopératives et entreprises de la région.

La cérémonie de signature a été marquée par la présentation des différents projets soumis par les 26 coopératives pour bénéficier d'un appui et d'un suivi de leurs projets.