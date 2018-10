Maroc: Les Andalousies Atlantiques d'Essaouira soufflent leur quinzième bougie

Les Andalousies Atlantiques d'Essaouira promettent un quinzième anniversaire en fanfare à partir d'aujourd'hui. Matrouz, Samaa et Chgouri seront encore une fois au rendez-vous de cette édition qui revisitera un répertoire témoignant d'une longue histoire de partage et de coexistence entre les civilisations musulmane et juive.

Au programme, 12 concerts, une centaine de musiciens et de chanteurs, et toujours de la musique andalouse fidèlement consignée par plusieurs générations qui, depuis 2003, ont réconcilié les mélomanes de ce patrimoine musical avec une mémoire chargée d'émotions et de valeurs.

Organisée par l'Association Essaouira Mogador, cette manifestation réuniera sur la même scène Raymonde El Bidaouia et Hajja El Hamdaouia. Une première réalisée par le festival qui a mis ensemble, deux icônes de la scène marocaine avec à leur côté, le maestro Ahmed Cherkani.

Les groupes Hapiyout et Andalucious qui réunissent une trentaine de chanteurs et de musiciens juifs seront eux aussi présents sur la même scène. Hapiyout pour revisiter les poèmes chantés du judaïsme mythique de Tafilalet, dans la lignée des œuvres du Grand Rabbin Yaacov Abihssera. Andalucious avec à sa tête le jeune violoniste étoile Elad Lévi propose un concert éclectique qui revisitera les pièces les plus emblématiques du Melhoun, du Chgouri et du Matrouz judéo-arabe.

La Marocaine Hayat Boukhriss, l'Algérienne Rym Hakiki et la Tunisienne Syrine Benmoussa chanteront le grand Maghreb en puisant dans un répertoire qui ne connaît pas de frontières.

Le public appréciera le flamenco, comme à chaque édition, et un concert à deux voix, celle de Said Belcadi, maître du Madih et du Samaa au Maroc qui aura à ses côtés Curro Pinana, l'héritier du canteminero en Espagne pour nous faire découvrir l'héritage, des plus grands poètes andalous, à savoir Ibn Arabi et Ibn Gabirol.

Près d'une centaine de musiciens et de chanteurs dirigés par Anass El Attar seront présents pour la soirée d'ouverture prévue aujourd'hui. L'occasion d'accueillir la magnifique chorale des «Mélomanes de la musique andalouse», Ahmed Marbouh, et les cantors Benjamin Bouzaglo, Hay Korkos en compagnie de Sanaa Marahati.