Maroc: Nawal Sekkat expose au Musée Amazigh d'Agadir

Le Raja et l'AS V Club se retrouveront en finale de la Coupe de la Confédération Total les 25 novembre… Plus »

L'artiste plasticienne est native de la ville de Fès, vit et travaille à Casablanca. Elle œuvre activement à travers ses travaux et ses recherches au développement de l'art plastique contemporain.

En 2006, l'artiste intègre l'Association Ambre International puis participe à la création de l'Ambre Maroc en tant que membre fondateur. Nawal. Sekkat compte à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives dont l'exposition « Nuit d'espérance » en 2017 à Ambre Art Center. Ses œuvres font partie de plusieurs collections au Maroc, en France et au Canada. En 2015, des œuvres de l'artiste ont fait partie des ventes aux enchères à Drouot Richelieu à Paris.

Après un diplôme à l'Ecole d'arts plastiques de Casablanca en 1994, la peinture devient une forme d'expression qui donne sens à sa vie. Son parcours a été marqué de 1994 à 1998 par une période d'apprentissage qui s'est distinguée par la reproduction des travaux de grands plasticiens. Après cette période de formation, le parcours artistique de Sekkat s'est enrichi par des travaux personnels et la participation à des expositions au Maroc et dans le monde.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.