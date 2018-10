Maroc: Augmentation du trafic de passagers à fin septembre

Le Raja et l'AS V Club se retrouveront en finale de la Coupe de la Confédération Total les 25 novembre… Plus »

Cette hausse du trafic aérien international s'explique principalement par la croissance enregistrée par le segment Europe (+8,90%). C'est le cas également des marchés de l'Afrique (+3,82%), des pays du Maghreb (+5,06%), de l'Amérique du Nord (+2,37%) et de l'Amérique du Sud (+9,29%), précise l'ONDA, relevant toutefois que le marché du Moyen et Extrême-Orient a connu une légère baisse de -1,27%.

Avec 875.623 passagers accueillis, l'aéroport Mohammed V affiche une hausse de +1,02% par rapport à septembre 2017 au moment où les aéroports Marrakech-Ménara et Agadir-Al Massira ont poursuivi leur croissance à deux chiffres en enregistrant des taux d'évolution respectifs de +20,29% et +22,08%.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.