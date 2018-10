Cote d'Ivoire: Show-Biz - Bailly Spinto sur le canapé

"Taxi Sougnon", "Poignon", Gnia Nan", "Bli Nalou" "Gazoua", "Anoumé". Ces titres du Rossignol de la musique ivoirienne continuent de bercer les mélomanes, toutes générations confondues.

En décembre, Bailly Spinto va célébrer 45 ans de carrière musicale. Et pour l'occasion, celui dont les chansons traversent les époques et les générations veut frapper fort.

« Je veux célébrer ces 45 ans pour marquer un coup et dire à mon public que depuis que nous sommes ensemble, cela fait 45 ans que je chante. Il faut qu'ils viennent pour qu'on fasse la fête ensemble.

C'est le 21 décembre que le spectacle a lieu, au Palais de la Culture. Les Ivoiriens ne seront pas déçus, parce que c'est un moment extraordinaire pour moi, un moment d'émotions, de beaucoup de bonnes choses qu'ils vont voir ce soir-là, quand on va faire ce spectacle », a annoncé Gallet Bailly Sylvestre, son nom à l'état civil.

Mais avant ce grand évènement, celui qu'on appelle "Le rossignol" ou encore "L'homme à la voix d'or" était l'invité de l'émission Privilège diffusée sur Rti 1, le 27 septembre. A cette occasion, Bailly Spinto a dévoilé un pan de son intimité et est revenu sur sa carrière musicale.

« En dehors de la musique, ma vie, c'est le repos. Si je veux me détendre avec ma famille, on s'embarque et on va à Assinie », a confié le chanteur lors de ce beau moment d'intimité qui était aussi une belle tribune pour lui de rendre un vibrant hommage à son épouse, Boni Florence, qui loin des projecteurs et des arcanes du show-biz, s'attèle à faire de la vie conjugale du maestro de la voix, un beau modèle rare dans le milieu des artistes musiciens d'ici et d'ailleurs.

« Elle veille sur moi, elle veille sur mes intérêts, elle veille sur ma qualité d'homme ! Il faut trouver quelqu'un qui se comprend avec toi, qui partage tes peines et tes joies au jour le jour », explique le Rossignol de la musique ivoirienne qui est père de cinq enfants.

En dépit du poids des ans (il est né le 31 décembre 1951), Bailly Spinto est le seul artiste de sa génération, à avoir encore le vent en poupe au vu des nombreuses sollicitations qu'il honore quotidiennement.

Il faut noter que durant sa carrière musicale, le Chanteur a glané plusieurs trophées et distinctions, notamment le Bélier d'Or de la chanson ivoirienne en 1979, un Disque D'Or en 1991, un Kundé d'Or en 2008, le trophée de meilleur artiste de la génération 80 en 2007. En guise de reconnaissance, l'Etat ivoirien l'a élevé au grade de Chevalier de l'Ordre National Culturel.