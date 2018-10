« La synergie des stratégies et actions en matière de sensibilisation et de lutte contre la fraude et la contrefaçon des produits et services ». Tel est le thème de la 4e édition du Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan dénommé Origigi qui va se tenir à Abidjan, le mardi 30 octobre 2018.

L'annonce a été faite par le commissaire général dudit salon, Anges Félix N'Dakpri le mardi 23 octobre, au cours d'une conférence de presse. Il a profité de cette occasion pour donner les grands axes de cette 4e édition.

A l'en croire, ce salon entend valoriser l'authenticité et la qualité des produits, marques et services. Il sera aussi organisé une journée scientifique et professionnelle à Abidjan pour former les opérateurs économiques et acteurs sociaux sur les dangers du piratage, de la contrefaçon et de la fraude sous toutes ses formes.

Origigi vise à contribuer efficacement à la promotion des produits originaux de qualité et lutter contre la contrefaçon et toutes les formes de fraudes.

Notons que le salon Origigi est une trouvaille de la régie GAD Sarl. La première édition a eu lieu en 2015.