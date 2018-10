Maroc: Sensibiliser à l'utilisation des ressources hydriques

Le Raja et l'AS V Club se retrouveront en finale de la Coupe de la Confédération Total les 25 novembre… Plus »

Située au Nord-Est du Maroc, la zone d'action de l'agence du bassin hydraulique de la Moulouya, constitue l'un des plus importants bassins hydrauliques en superficie du Royaume. S'étendant sur 74.000 km2, la zone d'action de l'Agence relève de quatre régions : la région de l'Oriental, avec 8 provinces, la région de Fès-Meknès, la région de Béni Mellal-Khénifra et la région de Darâa-Tafilalet (avec la province de Midelt), soit 12 provinces (dont une préfecture), comprenant 170 communes territoriales.

Le gouverneur de la province de Midelt, Atmane Souali a, pour sa part, mis en relief le rôle de l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya dans la gestion des ressources hydriques dans un cadre intégré, décentralisé et participatif, passant en revue les principales difficultés, dont souffre la province de Midelt, notamment la rareté des eaux et les défis relatifs à la problématique des inondations.

Après avoir passé en revue les principaux dispositions et principes généraux de la loi relative à l'eau, il a mis l'accent sur la nécessité de respecter ces dispositions notamment en ce qui concerne les autorisations de creusement des puits et la mobilisation de l'eau afin de faire face aux problématiques de la surexploitation des eaux de la nappe phréatique.

Pour le directeur de l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya, Boubker El Haoudi, les ressources hydriques du bassin de la Moulouya et les problématiques des changements climatiques imposent une rationalisation de l'utilisation de l'eau en irrigation et des eaux souterraines.

