Cote d'Ivoire: Mines - Des Ingénieurs et techniciens prêtent serment

Pour sa part, le magistrat Kouamé Philippe, qui a présidé cette audience, a prodigué des conseils à ces fonctionnaires. Selon lui, ceux-ci se doivent de donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'aider l'administration à atteindre ses objectifs. Et non sans oublier le secret professionnel dans l'exercice de leur mission.

« Le serment vous engage, votre honneur et vous. Vous n'êtes plus de simples ingénieurs et techniciens des mines, mais des agents assermentés.

Désormais, ces agents ont la qualité d'officier de police judiciaire dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions dans ce secteur, et dans un pays tourné vers la croissance économique. Pour ce faire, ils ont pris à tour de rôle, l'engagement de respecter leur serment.

