Angola: ERCA assume la présidence tournante de PER

Les signataires du Portugal, du Mozambique, de l'Angola, de Sao Tomé-et-Principe, du Cap-Vert et du Timor oriental appartiennent à PER.

Les pays membres du PER ont également convenu de concevoir, au niveau de chaque pays, des politiques assurant le contrôle des médias, afin de savoir dans quel pied chaque territoire est en matière de genre et de communication sociale.

C'est ce qu'a annoncé mercredi le porte-parole de la VIIe Réunion du PER et vice-président de l'ERCA, Paulo Mateta, qui a déclaré à l'Angop que l'Assemblée plénière restreinte avait pour objectif de dresser le bilan des activités de 2018 et de préparer l'année 2019.

Luanda — L'Entité régulatrice de la Communication sociale angolaise (ERCA) a pris ses fonctions mardi (23) à Luanda, à la présidence tournante de la Plate-forme des Entités régulatrices de la Communication sociale et des Territoires de langue portugaise (PER), lors de son assemblée plénière restreinte.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.