Angola: La disparition de l'évêque de Ndalatando consterne le Saint Père

Ndalatando (Angola) — Le Pape François s'est montré, mercredi, consterné par la mort du premier évêque de Ndalatando, Pedro Luís Scarpa, survenue le 20 octobre dernier à Luanda des suites de maladie.

Dans un message présenté par le représentant en Angola de la nonciature du Saint Siège, Petar Rajic, lors de l'inhumation de l'illustre disparu, le Pape a exprimé ses condoléances les plus attristées à la Communauté religieuse et aux fidèles du diocèse de Ndalatando que le prélat a vu naître, et où il fut le premier pasteur durant 15 ans.

Le Chef de l'église Catholique a énuméré, dans la même missive, les qualités de l'évêque partant de sa générosité et la vertu de missionnaire capucin, attentif au besoin du prochain, et pasteur fidèle à l'évangile et à l'église.

Décédé à l'âge de 93 ans, Petro Scarpa est né le 07 février 1925 à Venise en Italie d'où il avait intégré l'ordre des Frères Mineurs capucins, ayant ensuite voyagé pour l'Angola en 1960.

Il fut évêque du diocèse de Ndalatando de 1990 à 2005.