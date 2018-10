Algérie: Don du sang - Lancement d'une campagne nationale de sensibilisation et de collecte de sang (ANS)

L'ANS souligne, à cette occasion, que lors des différentes journées dédiées au don du sang, la mobilisation des donneurs et du personnel de la transfusion sanguine a permis de collecter, lors de la Journée maghrébine des Donneurs de sang, le 30 mars 2017, pas moins de 10.181 poches de sang, et lors de la Journée mondiale du Don du sang, le 14 juin 2017, un total de 8.915 poches.

La campagne, qui sera menée en coordination avec les Directions de la Santé et de la Population (DSP) à travers les structures de transfusion sanguine, se décline sous formes de diverses manifestations dont des journées de sensibilisation et des collectes de sang, ainsi que des prêches lors de la prière du vendredi afin de "promouvoir le don du sang auprès des fidèles".

Alger — L'Agence nationale du sang (ANS) a lancé jeudi une campagne nationale de collecte de sang et de sensibilisation quant à l'importance du don de sang, et ce, à travers diverses manifestations impliquant plusieurs institutions, société civile et autres partenaires.

