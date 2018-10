Algérie: Une délégation américaine de l'Institut républicain international en visite au Conseil de la nation

Alger — Le membre du Conseil de la Nation, Rafika Kasri a reçu, mercredi à Alger, une délégation américaine de l'Institut républicain international (IRI), présidée par le vice-président chargé des programmes, Scott Mastic, avec lequel elle a évoqué les voies et moyens à même de renforcer la coopération et l'échange d'expériences entre les deux pays dans divers domaines, a indiqué un communiqué du Conseil.

La rencontre à laquelle ont prit part, le SG du Conseil de la Nation, Mohamed Drissi Dada et les deux sénateurs, Mohamed Mani et Wahid Fadhel a permis aux représentants de l'IRI de prendre connaissance de "l'expérience algérienne en matière de développement des pratiques démocratiques, le parlement bicaméral, ainsi que le travail de cette institution et sa relation avec l'Exécutif".

Il a également été question du "rôle de la femme dans la vie politique en Algérie, notamment au sein des Assemblées élues, et plus particulièrement, suite aux réformes initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en tête desquelles, la révision de la Constitution en 2016 et le code électoral".

Les deux parties ont évoqué, en outre, les voies et moyens à même de renforcer la coopération et l'échange d'expériences dans divers domaines.

Pour sa part, la délégation américaine s'est félicitée du niveau des relations bilatérales, en général, et la coordination en matière de sécurité, saluant, à ce titre, l'expérience algérienne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent par le biais des moyens politiques et sécuritaires.