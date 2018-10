Algérie: Azzedine Mihoubi s'entretient avec plusieurs de ses homologues africains

La réalisation du Musée de l'Afrique, que devra accueillir la "Villa du Traité" d'El Biar (bien culturel classé), sur les hauteurs d'Alger, et la création d'une fédération africaine des droits d'auteurs sont parmi les propositions de l'Algérie adoptées par la 3e session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et les sports qui se poursuit jeudi à Alger.

La rencontre qui s'inscrit dans le processus de concrétisation des objectifs de l'Agenda 2030 de l'UA, vise la valorisation du patrimoine culturel et la préservation de la diversité culturelle et identitaire du continent.

Avec le ministre de la Culture et des Arts de la République du Congo Brazzaville, Moyongo Dieudonné, Azzedine Mihoubi a évoqué les volets relatifs à la formation dans les domaines des Beaux-arts et du cinéma entre autres.

Azzedine Mihoubi a évoqué avec son homologue sud-africaine, la vice-ministre des Arts et de la Culture, Makhotso Magdeline Sotyo, les moyens d'élargir les champs de coopération culturelle entre les deux pays, liés par des relations culturelles, historiques et diplomatiques.

Alger — La coopération et les échanges dans les domaines de la culture et les arts ont été au menu des discussions menés mardi par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, avec plusieurs de ses homologues africains chargés de la Culture, en marge de la 3e session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et les sports, ouverte dimanche à Alger.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.