Mauritanie: Le ministre du Commerce reçu à Nouakchott par le Premier ministre mauritanien

NOUAKCHOTT (Mauritanie)- Le ministre du Commerce, Said Djellab, a été reçu mercredi à Nouakchott par le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine, avec lequel il a examiné les voies et moyens de coopération et du développement des relations économiques entre les deux pays frères, notamment dans le domaine commercial.

Lors de cette rencontre qui s'est tenue au siège du Premier ministère de la République islamique de Mauritanie, les deux parties ont évoqué les différents aspects relatifs au soutien de l'intégration économique entre les deux pays.

Pour sa part, le Premier ministre mauritanien a mis en exergue l'importance de l'ouverture du poste frontalier terrestre Mustapha Ben Boulaid à Tindouf de par sa contribution à l'élargissement du volume des échanges commerciaux.

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué les manifestations de la Foire des produits algériens organisée à Nouakchott jusqu'au 29 octobre avec la participation de 170 entreprises algériennes et les accords conclus entre les deux parties de manière à renforcer davantage la coopération bilatérale et la hisser au niveau des relations politique entre l'Algérie et la Mauritanie.

De son côté, M. Djellab salué l'intérêt accordé par les opérateurs économiques mauritaniens pour la coopération et le partenariat avec leurs homologues algériens.

Etaient présents à cette rencontre la ministre mauritanienne du Commerce, Mme Khadidja Mbarek Fall et l'ambassadeur algérien en Mauritanie, Noureddine Khendoudi.