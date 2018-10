Soudan: As-Sisi - La réunion du Comité Présidentiel est un effort commun

Khartoum — Le président égyptien le maréchal Abdul-Fattah As-Sisi a déclaré jeudi au Palais Présidentiel à Khartoum que la deuxième réunion du Comité présidentiel suprême entre le Soudan et l'Egypte était l'aboutissement d'un effort conjoint des comités techniques et ministériels lors de leur réunion à Khartoum et au Caire.

Il a expliqué lors de son discours devant la session inaugurale du Comite Présidentiel que la compréhension mutuelle et le rapprochement reflétaient l'histoire commune des habitants de la vallée du Nil, notant que la mise en œuvre du projet de liaison électrique et de liaison ferroviaire allait faire un bond en avant dans les relations de coopération entre Khartoum et le Caire et elle contribuerait à la circulation des personnes et des biens entre les deux pays.

Le président égyptien a souligné la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays, en particulier à la lumière des défis économiques auxquels la région était confrontée, faisant allusion aux potentiels importants et les ressources des deux pays, appelant à l'importance d'accroître la valeur des investissements mutuels au profit des habitants de la vallée du Nil.

Al-Sisi a déclaré que les accords et mémorandums d'accord qui doivent être signés aujourd'hui jeudi constituent une plate-forme solide pour la coopération dans divers domaines et constituent une réelle avancée pour la consolidation de la coopération et de l'intégration entre le Soudan et l'Egypte.